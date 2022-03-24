Руслан Гереев: «Глава Дагестана хорошо знает проблемы региона»

Директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев прокомментировал предстоящее обращение Главы Дагестана к Народному Собранию РД. «В своем выступлении перед депутатами Народного Собрания РД глава региона Сергей Алимович Меликов сделает упор на социально-экономическую обстановку, поскольку последние события, связанные с санкциями западных стран, существенно повлияли на ценовую политику ряда компаний. Но в то же время такая ситуация дает шансы на развитие отечественных производств, импортозамещения, особенно в секторе сельского хозяйства», – заявил Гереев. Как сообщил эксперт, Сергей Меликов лично посетил практически все муниципальные образования – города и районы республики и прекрасно осведомлен о жизни рядовых дагестанцев. «Считаю, что именно это станет главным в повестке выступления, потому что своевременное выявление проблем и их последующее решение, влияют на качество жизни населения республики», – сказал Гереев.

Источник: Мирмол