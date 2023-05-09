Руслан Евдокимов: «Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов – пример для всех курсантов Рязанского училища ВДВ»

В Москве на Красной площади мать Героя России Сапижат Мазаеву с праздником Победы поздравил начальник Рязанского Высшего воздушно-десантного училища полковник Руслан Евдокимов.

В 2017 году это учебное заведение успешно окончил Нурмагомед Гаджимагомедов. Молодой курсант с первого курса был командиром взвода. Во время учёбы занимался армейским рукопашным боем, а позже получил звание мастера спорта России. По словам начальника училища, жизнь и подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова сегодня являются примером для всех будущих офицеров рязанского училища ВДВ.

Источник: Мирмол