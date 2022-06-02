Руслан Алиев поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра с Днём защиты детей

Для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Махачкалы Международный день защиты детей прошёл по-особенному. Ребят пришли поздравить Первый вице-премьер РД Руслан Алиев и министр финансов Дагестана Юнус Саадуев. В поздравительном слове Руслан Алиев отметил, что руководство республики сделает всё необходимое, чтобы создать наиболее комфортные условия, которые необходимы для социально незащищённых категорий населения. «Хочу пожелать вам добра, улыбок и жизненного красивого пути», — пожелал Руслан Алиев.

Юнус Саадуев присоединился к словам поздравления и выразил слова признательности коллективу Центра во главе с директором Аминат Абакаровой. Для гостей ребята подготовили культурно-развлекательную программу и праздничный концерт.