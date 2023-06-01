Руслан Алиев поздравил с Днём защиты детей воспитанников социально-реабилитационного центра

В Международный день защиты детей Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев навестил и поздравил с праздником воспитанников ГКУ РД «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» города Махачкалы.

«От имени Главы РД, Председателя Правительства РД и всего правительственного состава поздравляю вас с этим праздником — Днём защиты детей. Желаю вам искренних улыбок, счастья, легкой учебы и больших достижений в жизни.

И обязательно слушаться педагогов, потому что те знания, которые они нам дают, бесценны. Педагоги — это наставники, которые учат нас жизни.

Я уверен, что вы вырастите достойными людьми и настоящими патриотами», — сказал Алиев.

Воспитанники, в свою очередь, порадовали гостя творческими номерами – песнями и танцами.

После концертной программы Руслан Алиев преподнес подарки – несколько единиц бытовой техники по запросу реабилитационного центра, а также пообещал организовать экскурсию на любую туристическую локацию, которую выберут дети и воспитатели.