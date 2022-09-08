Общество

Руслан Алиев поздравил работников финансовой сферы Дагестана с профессиональным праздником!

Оставить комментарий

Специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником поздравил Руслан Алиев. Первый вице-премьер Дагестана отметил, что «мир финансов открывает дорогу тем, кто реализует смелые идеи и делает это с вдохновением и упорством».

Кроме того, Алиев отметил, что сегодня в финансовой отрасли региона работают высокие профессионалы, отличающиеся добросовестностью, ответственностью и компетентностью. «От вашей работы зависит гармоничное развитие разных сторон жизнедеятельности общества, социальная защищённость и благосостояние людей», — заключил вице-премьер.

Также читают:

Выбор за вами
Магомед Омаров прокомментировал инициативы Главы Д...
В Дербенте внедрена новая система оплаты услуг ЖКХ
В Дагестане легализуют самовольно построенные дома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.