РусГидро подготовит предложения по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Дагестана

Об этом компания и республика договорились на полях ПМЭФ.

Со стороны республики соглашение подписал Сергей Меликов.

Согласно документу, планируется разработать концепцию развития эффективной инфраструктуры водоотведения малых населенных пунктов Дагестана.

Группа «РусГидро» окажет услуги инженера-консультанта по модернизации существующих объектов инфраструктуры и строительству новых технологических зон. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет исследование и обоснование эффективного использования геотермального потенциала региона для нужд энергообеспечения локальных потребителей.

Отметим, РусГидро имеет многолетний опыт плодотворного сотрудничества с Республикой Дагестан. Здесь работает крупнейший филиал РусГидро, объединяющий 16 гидростанций, в том числе самую мощную на Северном Кавказе – Чиркейскую. Помимо этого, идет проектирование Могохской ГЭС.