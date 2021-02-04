RurbanCreativeLab — лаборатория по преобразованию территорий в креативные кластеры

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» реализует программу «RurbanCreativeLab» (далее – Программа), целью которой является выработка механизмов преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте. Задачами Программы являются формирование региональных проектных центров, создающих креативные кластеры и поддерживающих развитие предпринимательской деятельности в отраслях креативных индустрий в регионе, а также апробация механизмов преобразования территорий посредством запуска пилотных креативных кластеров.

Программа продлится с 15 февраля до 26 сентября 2021 года и будет проводиться в формате лаборатории в онлайн и очном форматах. Подробная информация о Программе, экспертном совете лаборатории, этапах и критериях отбора представлена на сайте https://rurban.space.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники