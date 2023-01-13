Руководство УВД города Махачкалы и администрация города объединят усилия для обеспечения безопасности горожан

Сегодня под руководством начальника УВД города Махачкалы Нурмагомеда Муртузалиева состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы взаимодействия для обеспечения безопасности населения.

В совещании приняли участие заместитель мэра Махачкалы Алибулат Магомедов, начальник полиции г. Махачкалы Анзор Салихов, начальник Управления по внутренней политике администрации города Махачкалы Руслан Мамаев, начальник Управления ЖКХ г. Махачкалы Гаджимурад Абдуразаков, директор Центра организации дорожного движения Рустам Магомедов.

Нурмагомед Муртузалиев рассказал об информационно-разъяснительной работе, проводимой с населением представителями УВД.

Ввиду ухудшения погодных условий имеется ряд проблем с подачей коммунальных услуг.

Зафиксированы случаи отравления угарным газом, из-за низкого давления газа увеличивается нагрузка на электрические сети, аварии на которых влекут за собой перебои в подаче воды и тепла.

Длительное отсутствие коммунальных услуг приводит к повышению уровня социального недовольства.

Есть случаи, когда это выливается в противоправные действия и несанкционированные сходы.

По сигналам, получаемым в социальных сетях и поступаемым в администрацию города Махачкалы, работа проводится городским Управлением по внутренней политике с привлечением Управления административно-технической инспекции и Городских электрических сетей.

Нурмагомед Муртузалиев озвучил необходимость принятия превентивных мер: по получаемым сигналами вместе с работниками администрации на место будут выезжать представители правоохранительных органов и оказывать содействие в привлечении сил и средств для устранения аварии.

Алибулат Магомедов сообщил, что под руководством мэра Махачкалы создан ситуационный центр, где проводится обработка всех поступающих сигналов.