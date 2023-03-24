Руководство Новолакского района и члены Правительства РД посетили могилы погибших в ходе СВО воинов

В преддверии Священного месяца Рамадан начальник Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакской части населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиев, и.о руководителя Новолакского района Сулейман Рамазанов и его первый заместитель Султан Хамзатов, депутаты, главы сел, а также родственники погибших воинов посетили кладбища, чтобы в эти священные дни отдать дань памяти и прочитать дуа за упокой души погибших.

Все эти ребята за проявленные отвагу и героизм были награждены орденами Мужества посмертно.

И, несмотря на то, что с момента трагедий прошло около года, боль от потери самых близких до сих пор не утихает.

Пусть же никогда больше не повторятся подобные трагедии, а в наших домах всегда будут царить мир и спокойствие.