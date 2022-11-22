Руководство Кизлярского района встретилось с активом села Цветковка

Вчера, 21 ноября, руководство Кизлярского района в лице главы муниципалитета Акима Микирова, совместно с заместителем руководителя районной администрации и представителями Управления образования встретились с жителями села Цветковка.

Собравшиеся выслушали мнения педагогического коллектива, жителей села Цветковка по вопросу назначения временного исполняющего обязанности директора МКОУ «Цветковская гимназия» Патимат Магомедовой.

Как было отмечено участниками встречи по ее итогам будет принято совместное решение.

Это третья встреча представителей администрации Кизлярского района с коллективом образовательной организации и общественностью села Цветковка.

Инцидент возник на почве назначения временно исполняющего обязанности директора МКОУ «Цветковская гимназия» по причине выхода из академического отпуска действующего директора МКОУ «Цветковская гимназия» Хавы Раджабовой и последующего ее освобождения от занимаемой должности по собственному желанию с 15 ноября 2022 года.

Полномочия врио директора школы, который на период отсутствия действующего директора школы исполнял заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям МКОУ «Цветковская гимназия» Шанкер Пирмагомедов также были прекращены 15 ноября 2022 года.