Руководство Хасавюртовского района напутствовало добрыми пожеланиями очередную группу мобилизованных

Очередная группа мобилизованных направлена на сборные пункты. В составе группы мобилизованных граждан Хасавюртовского района также сын бывшего главы администрации села.

Группу мобилизованных от имени главы муниципалитета Арсланбека Алибекова напутствовал заместитель главы администрации Марат Мажидов, передав пожелания руководства района с честью и достоинством пройти военную службу и с победой, живыми и здоровыми вернуться в свои семьи.

От главы района Арсланбека Алибекова и волонтерского штаба #МыВМЕСТЕ мобилизованным были вручены подарочные наборы с предметами первой необходимости, включая теплые носки от жителей, спальные мешки и коврики, пироги, домашние чуду.

Также в пункте сбора для мобилизованных сформировали набор необходимых предметов, термобелье, термоноски, пауэр банки, аптечки и другие предметы первой необходимости.