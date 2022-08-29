Руководство Хасавюртовского района и депутаты НС РД проинспектировали готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Сегодня в рамках поручений главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, с инспекционной проверкой по готовности образовательных учреждений района, к новому учебному году, председатель районного Собрания депутатов, Магомед Лабазанов, первый заместитель главы администрации района, Багаутдин Мамаев, с участием депутатов НС РД, Руслана Ибрагимоав и Дайтбека Сайпова, посетили образовательные и дошкольные учреждения, школы и садик в селении Эндирей, Ново Костек, Муцалаульскую СОШ. В ходе посещения Муцалаульской СОШ было отмечено, что в текущем году в МО «Хасавюртовский район» по программе «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт в МБОУ «Муцалаульская СОШ № 1 им. А.Я. Абдуллаева».

В рамках проекта проведена масштабная работа по замене отопительной, канализационной систем, системы водоснабжения. Произведен ремонт фасада, замена кровли, ремонт стен и потолков, демонтаж полов, замена окон, дверей. Также школа получит новую мебель и оборудование. За собственные средства из средств муниципального бюджета благоустроена и асфальтирована также улица и прилегающая территория Муцалаульской СОШ 1. Далее делегация осмотрела садик и школы, где также было отмечено о готовности новых образовательных учреждений и садика, к новому учебному году. По итогам инспекции было отмечено, что процесс строительства социальных объектов был на особом контроле у главы района Арсланбека Алибекова, что, безусловно, сказалось на качестве выполненных работ и завершении строительства в установленные сроки.