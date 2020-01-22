Руководство Дагестана выразило озабоченность увеличением количества ДТП

Власти выразили озабоченность увеличением количества ДТП в Дагестане. На еженедельном совещании, проведенном Владимиром Васильевым 21 января предметом обсуждения стало функционирование приборов фиксации нарушений правил на дорогах.

Как отметил Васильев, есть много способов уменьшить число происшествий, в том числе организовать движение с четырьмя полосами, но возможности обеспечить такое движение пока нет.

Перед собравшимися с докладом по данному вопросу выступил 1-й вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов. Как было отмечено выступившим, на дорогах республики установлено 262 комплекса фото и видеофиксации, в том числе 122 — на федеральных трассах.

В соответствии с заключенными концессионными соглашениями установлено 103 фиксатора нарушений движения на дорогах. По договоренностям суммы штрафов распределялись в зависимости от того, на какой дороге произошло ДТП. Следовательно, в региональный бюджет поступали штрафы только с нарушений на дорогах республиканского значения. Вот уже несколько лет как законодательно закреплено направлять поступившие по всем нарушениям доходы в республиканский бюджет. Эти средства теперь могут быть направлены на приобретение приборов фиксации.

Гусейнов предложил расторгнуть заключенные концессионные соглашения и передать фиксаторы Центру обеспечения безопасности дорожного движения. Такие центры функционируют во всех субъектах. 1-й вице-премьер сообщил, что видеокамеры, находящиеся на балансе Росавтодора, не могут быть профинансированы из бюджета Дагестана и отметил необходимость внесения изменений в закон, позволяющий направить средства на уведомления о правонарушениях.

Начальник Управления ГИБДД МВД по РД Александр Шалагин констатировал рост числа погибших в ДТП к концу года, в то время как в начале наблюдалось понижение смертельных случаев на дорогах.

Шалагин выделил две проблемы: почтовые расходы, так как закон не предусматривает их финансирование, и отсутствие защищенных каналов связи с комплексами.

Глава республики указал на необходимость определить «цену вопроса» и приступить к устранению проблем.

По словам главного судебного пристава РД Алика Алилова, в 2019 году на исполнении было свыше 243000 дел о взыскании штрафов на 155 миллионов, что превышает аналогичный период 2018 года более чем на 33% .

Завершено производство по более чем 121 тыс. дел. На эффективность исполнения, по словам руководителя ведомства влияют отсутствие официальных доходов у должника, постоянного места жительства и поездки на заработки в другие регионы.

Васильев, комментируя доводы участников совещания, заявил о необходимости увеличить показатели по сбору транспортного налога для их последующего направления на улучшение состояния дорог. Эта мера направлена на наведение порядка и ускорение движения.