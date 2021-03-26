Руководство Дагестана обсудило вопросы развития туризма

25 марта прошло совещание по обсуждению перспектив развития туризма в Дагестане. В рамках совещания выделено 5 туристических кластеров республики: первый – прибрежная зона, второй – активный туризм и рыболовство на Ачикольских озерах, третий – историческая зона – Дербент, четвертый – горный туризм и пятым определено уже популярное направление – Сулакский каньон.

Сергей Меликов озвучил ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли в Дагестане. Он призвал руководителей органов власти включиться в работу с направлением ввиду того, что профильные ведомства не справляются с поставленными задачами.

Докладчиком на совещании выступил Расул Ибрагимов, врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД, который ознакомил участников с целями и содержанием основного документа по развитию туризма, разработанного на ближайшие 10 лет нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Среди озвученных задач – увеличение туристического потока более, чем в два раза; увеличение трудоустройства в сфере туризма в 1,8 раз; увеличение экспорта услуг в 2 раза относительно показателей 2019 года.