Руководство Буйнакского района будет помогать мобилизованным бойцам из муниципалитета

Исполняющий обязанности Главы Буйнакского района Абидин Карчигаев на совещании по частичной мобилизации отмечал, что нужно помогать мобилизованным бойцам муниципалитета.

«Главная задача — чтобы мобилизованные перед отправкой в зону проведения СВО были обеспечены всем необходимым», — сказал он.

Так, жителю селения Верхний Дженгутай, изъявившего желания в качестве добровольца ехать на спецоперацию, по поручению главы района полностью обеспечили всем необходимым. Для него приобрели спальный мешок, осеннюю и зимнюю экипировку, теплые сапоги, термобелье и многое другое.

Совсем скоро Шамиль Алакаев, после прохождения подготовки направится в зону проведению специальной военной операции.