Руководство Агульского района поддержало акцию «Георгиевская ленточка»

Организаторами акции на территории всей республики выступает движение «Юнармия» и Министерство по делам молодёжи региона.

В рамках реализации акции на территории муниципалитета, активисты прикрепили участникам мероприятия георгиевские ленты и рассказали о её значении.

В акции принял участие и глава МО «Агульский район» Закир Каидов. Примерив георгиевскую ленточку, глава администрации отметил, что в патриотических акциях необходимо принимать массовое участие, потому как это важный элемент развития в социуме гражданственности и уважения к истории Отечества.

«Георгиевская ленточка» стала доброй традицией для нашей страны, которая ежегодно реализуется в преддверии празднования Дня Победы.

Отрадно, что жители нашего района всегда с большим вниманием относятся к подобным мероприятиям», — сказал Закир Каидов.