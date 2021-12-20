Руководство Агульского района готово оказать содействие в приобретении оборудования для решения проблем с электроснабжением

Сегодня, 20 декабря, состоялось очередное еженедельное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова. Мероприятие началось с докладов об оперативной обстановке в муниципалитете.

В своем выступлении главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов сообщил о 5 пациентах, находящихся в ковид-госпитале, среди которых два с подтвержденной внебольничной пневмонией. Также он проинформировал о ходе прохождения вакцинации в районе. По словам представителя здравоохранения, на сегодняшний день привито 2006 человек, из числа которых 1550 граждан получили оба компонента вакцины.

«В муниципалитете наблюдается улучшение в плане санитарно-эпидемиологической обстановки: меньше стало больных ОРВИ и простудными заболеваниями. В основном болели дети, но ситуация улучшилась», — сообщил Багаудинов.

Представитель ОМВД по Агульскому Мухсин Шабанов в своем докладе проинформировал присутствующих об имевшем место факте повторного управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, результатом которого стало возбуждение уголовного дела.

Заместитель руководителя пожарной части в свою очередь сообщил о возгорании нежилого дома в селе Буркихан, которое произошло на прошлой неделе, и пожаловался на отсутствие источников воды для ее забора в селах при возникновении подобных случаев.

Касаясь темы энергобезопасности, глава муниципалитета высказался об организации бесперебойного электроснабжения в районе. Как отметил руководитель района, неправильно, когда порой даже из-за небольших неисправностей на линии электропередач без света остается большое количество сел. В этой связи он высказался о необходимости устранения последствий аварий на территории конкретного села, тем самым сохранив электроснабжение других сел, и выразил готовность оказать содействие в приобретении оборудования, в том числе и из муниципального бюджета, чтобы население Агульского района не оставалось без электроэнергии долгое время.

В конце совещания Закир Каидов призвал руководителей учреждений активно работать особенно в сфере социального обслуживания. По этой причине Закир Каидов дал поручение своему заместителю Салиху Рамазанову взять вопрос, связанный с социальными выплатами в муниципалитете, под личный контроль.

Камиль Мирзоев