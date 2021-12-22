Руководители органов власти Дагестана прошли обучение в сфере противодействия терроризму

Руководители органов исполнительной власти Республики Дагестан приняли участие в семинаре-практикуме на тему «Организация деятельности органов исполнительной власти по реализации функций по противодействию терроризму».

Мероприятие организовал Дагестанский кадровый центр в соответствии с поручением главы региона Сергея Меликова, данного на заседании Антитеррористической комиссии.

В обучении приняли участие представители аппарата НАК (Национального антитеррористического комитета) России, а также аппарата Антитеррористической комиссии Республики Дагестан и помощники главы республики.

Слушатели образовательной программы приняли участие в лекционных и практических занятиях по актуальным вопросам организации деятельности органов власти в сфере противодействия терроризму.

Работа семинара завершилась в формате «вопрос-ответ».

Напомним, что Дагестанский кадровый центр является учреждением Администрации Главы и Правительства РД, занимающийся вопросами профессионального развития руководителей и специалистов органов государственной и муниципальной власти, а также организацией и проведением оценки компетенций на государственной и муниципальной службе. Занятия в ДКЦ проводят лучшие представители крупнейших вузов и органов власти.