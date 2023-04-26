Руководители органов исполнительной власти республики проведут экскурсию для молодежи в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» Российского общества «Знание»

Министр по делам молодежи РД Камил Саидов, замминистра культуры РД Мурад Гаджиев и председатель совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Людмила Саидова проведут детей по знаковым местам, связанным с творчеством народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Начнётся экскурсия у памятника Гамзату Цадасе — известному дагестанскому поэту, отцу Гамзатова, продолжится в Театре поэзии. Здесь дети совершат занимательный экскурс в мир стихотворчества со времен «золотого века» до современности. Далее — визит к памятнику Расулу Гамзатову у Русского драматического театра имени Максима Горького и ознакомление с деятельностью Национальной библиотеки республики.

В рамках экскурсии ребята посетят и Союз писателей Республики Дагестан, где им расскажут о жизни и творчестве поэта аула и планеты. А в завершение — посещение Литературного музея Расула Гамзатова, где для делегации будет организовано чаепитие.

Участие в проекте примут 20 детей, 10 из которых из семей участников СВО, а 10 — активисты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».