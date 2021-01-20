Руководители министерств и ведомств посетили мероприятия к 100-летию ДАССР в городе Буйнакске

Историко-краеведческий музей города Буйнакска — место, где ровно сто лет назад была провозглашена автономия Дагестана. 19 января, накануне памятной даты, здесь состоялась научная конференция «Дагестанская государственность: истоки, становление, развитие». В мероприятии приняли участие руководители исполнительных и законодательных органов власти республики, в их числе Сайгидахмед Ахмедов. Первый заместитель председателя НС РД отметил, что за прошедший век история республики отражает все события, которые происходили в нашей стране. И, несмотря на значительные достижения, ещё многое предстоит сделать. Мероприятие продолжилось у Буйнакской гимназии. В торжественной обстановке учреждению было присвоено имя Героя Советского Союза Анатолия Хуторянского. По словам врио вице-премьера РД Анатолия Карибова, который принял участие в торжественной церемонии, идея переименования гимназии принадлежит самим ученикам, что имеет большое патриотическое значение.

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