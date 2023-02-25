Руководители Дагестана и Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве

Дагестан в лице главы региона Сергея Меликова и Свердловская область в лице губернатора СО Евгения Куйвашева в рабочем порядке подписали Соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Об этом сообщил представитель Правительства РД в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.

«Межрегиональные отношения между Свердловской областью и Республикой Дагестан актуализированы с учетом современных реалий. В Соглашение также включено сотрудничество в сфере регулирования градостроительной деятельности, в сфере ЖКХ, в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере туризма, в сфере социальной защиты населения, в сфере оптимизации внутренней миграции, в сфере государственной молодежной политики, в сфере законодательства, в сфере сельского хозяйства, в природоохранной сфере, в сфере цифровизации и связи, в сфере национальной политики и в сфере массовых коммуникаций», – сообщил Абдулкеримов.

Представитель Правительства РД в Свердловской области считает, что соглашение внесет существенный вклад в межрегиональное сотрудничество между регионами во имя укрепления государства.