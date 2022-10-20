Герои Z

Руководитель Унцукульского района провел очередного мобилизованного

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Сегодня глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов, его заместители, члены аппарата администрации, военный комиссар района Муслим Гафуров и жители муниципалитета в торжественной обстановке проводили очередного земляка в путь.

Глава района вручил мобилизованному комплект воинского обмундирования, спальный мешок, предметы первой необходимости и деньги на дорогу. А также сказал слова напутствия.

Желаем каждому, кто мужественно отправился выполнять свой военный долг, вернуться домой живым и здоровым! Мы будем ждать возвращения каждого Героя на родную землю!

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