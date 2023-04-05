Руководитель УФК по РД рассказал о соблюдении в республике требований законодательства при расходовании бюджетных средств, подлежащих казначейскому сопровождению

Руководитель Управления Федерального казначейства по РД Абдулпатах Амирханов накануне принял участие в заседании Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере.

Открыл и вел мероприятие Глава Дагестана Сергей Меликов.

В ходе заседания Абдулпатах Амирханов рассказал о соблюдении в республике требований законодательства РФ при расходовании бюджетных средств, подлежащих казначейскому сопровождению.

Основной целью этой процедуры, по словам руководителя регионального казначейства, является обеспечение целевого расходования бюджетных средств. Это достигается в том числе за счет открытия участникам казначейского сопровождения лицевых счетов, перечисления средств под потребность, санкционирования расходов на лицевых счетах.

«Для повышения прозрачности деятельности участников казначейского сопровождения и их контрагентов, а также недопущения финансовых нарушений с начала 2022 года применяется механизм бюджетного мониторинга. Общая сумма предотвращенных нарушений при санкционировании целевых средств составляет 11 миллиард 880 миллионов рублей», – сказал Абдулпатах Амирханов.