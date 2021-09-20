Руководитель ЦУР РД рассказал об обращениях дагестанцев

Руководитель ЦУР дал интервью телеканалу РГВК «Дагестан», в котором рассказал о функционировании системы «Инцидент Менеджмент». Султан Абдуралимов также сообщил о том, с какими обращениями граждан сталкивается центр.

По его словам, за три месяца дагестанцы обратились к ним более десяти тысяч раз. Все поступившие обращения фиксируются системой «Инцидент Менеджмент», затем распределяются по соответствующим органам.

Он напомнил, что по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова, созданы Муниципальные центры управления во всех районах республики. По словам руководителя ЦУР РД, эффективность работы муниципалитетов оценивается по рейтингам, которые систематически составляются.

Абдуралимов отметил, что сотрудники центра оказывают психологическую и юридическую помощь обратившимся.