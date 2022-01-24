Руководитель ЦУР Дагестана рассказал о работе госпабликов в соцсетях

Руководитель Центра управления регионом Дагестана Магомедсултан Абдуралимов прокомментировал работу дагестанских госпабликов.

«Всё больше государственных учреждений Дагестана заводят аккаунты в социальных сетях. Центр управления регионом помогает администраторам этих аккаунтов грамотно вести свои страницы. Для этого мы регулярно проводим обучающие семинары с сотрудниками ОИВ, муниципальных образований и бюджетных учреждений, где подробно рассказываем и показываем, каким должен быть правильный и полезный для населения госпаблик. В настоящее время в соцсетях республики можно найти аккаунты всех администраций МО, большей части школ, детских садов, поликлиник, министерств. Суммарная аудитория госпабликов региона составляет более 2 млн человек. Остальным соцсетям наши люди предпочитают Инстаграм, там зарегистрировано 1 300 000 — 1 600 000 жителей Дагестана. Чтобы оценить разницу, отмечу, что во Вконтакте 365 тысяч дагестанских пользователей, а в Одноклассниках 249 тысяч. Все эти данные собраны из рекламных кабинетов социальных сетей. Значительные изменения можно ощутить и в том, насколько доступной и оперативной стала обратная связь между жителями и органами исполнительной власти. Ежедневно мы получаем обращения, которые не остаются без ответа. Как показал январь текущего года, в ЦУР Дагестана ежедневно поступает порядка 120 обращений, а среднее время ответа на них составляет 1 час 36 минут», — рассказал Абдуралимов.