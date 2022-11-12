Руководитель Сулейман-Стальского района встретился с педагогом, работающим в Запорожье

Глава муниципалитета Саид Темирханов провел встречу с учителем-добровольцем, работающим в настоящее время в одной из школ города Мелитополь Запорожской области.

Абубакар Мирзебалаев родился в селе Куркент Сулейман-Стальского района в семье учителей. В течение 20 лет служил в подразделениях спецназа МВД и ФСИН РФ, ветеран боевых действий, неоднократно участвовал в спецоперациях контртеррористической направленности. Имеет ведомственные награды «За отличие в службе 2 степени», «За отличие в службе 3 степени», «20 лет конвою г. Москвы» и «Отличник МВД РД».

По специальности Абубакар Мирзабекович является еще учителем географии и биологии. С 2017 года работал в Ичинской общеобразовательной школе Сулейман-Стальского района.

С 1 сентября текущего года учитель с многолетним воинским стажем преподает в одной из школ города Мелитополь Запорожской области.

Абубакар Мирзабекович рассказал о трудовых буднях на новом месте. Местные школьники уже привыкли к новому учителю. Они общительны и любознательны, хотят побольше узнать о красотах и традициях Дагестана. К сожалению, дети Запорожья запуганы украинской пропагандой, в последние годы очень много потеряли и сильно отстают в учебе. Сейчас у них позитивное отношение к обучению и большое желание наверстать упущенное. Учитель из Дагестана тоже настроен позитивно и уверен в скором восстановлении системы образования Запорожья.

В родную республику Абубакар приехал по приглашению Министерства науки и образования и, конечно, чтобы навестить свою семью в период осенних каникул. Он прекрасный семьянин, любящий муж и отец 4, в том числе и 2 несовершеннолетних детей.

За достойный труд педагогу присвоили почетное звание «Отличник образования РД». Вручение нагрудного знака состоялось накануне в Минобрнауки РД.

Глава района Саид Темирханов и начальник РУО Гусейн Шихбабаев поблагодарили Абубакара Мирзабековича за патриотизм и высокое служение Родине, пожелали ему крепкого здоровья, благополучия и достойных результатов в работе на новом месте.