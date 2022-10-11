Руководитель Росреестра поблагодарил Сергея Меликова за личную включённость в решение проблем земельно-имущественного комплекса

Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил нацеленность управленческой команды Дагестана на результат и поблагодарил Сергея Меликова за личную включённость в решение проблем земельно-имущественного комплекса.

Эти факторы стали одной из причин выбора Дагестана одним из первых регионов для реализации государственной программы.

«Внимание, которое уделяется республике, обоснованно: у региона есть ряд конкурентных преимуществ, в нашем направлении за последние полтора года Дагестаном проделана огромная работа, но, самое главное — нацеленность руководства, управленческой команды на результат», — подчеркнул Олег Скуфинский и заявил, что такой настрой позволит добиться намеченных целей в установленные сроки.

Глава Росреестра отметил, что проект получил одобрение президента страны и находится на личном контроле премьер-министра Михаила Мишустина, результаты работы по реализации проекта докладываются еженедельно.