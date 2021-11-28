Руководитель Минтуризма РД ознакомился с ходом ремонтных работ в мечети села Тпиг

Сегодня, 28 ноября, в мечеть села Тпиг, где проходят ремонтные работы, пожаловали гости из Махачкалы в сопровождении главы Агульского района Закира Каидова. В составе делегации находился и министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов.

Гости оценили масштабы проводимых ремонтных работ с бережным отношением к источическим ценностям объекта культурного наследия, полюбовались красотами Тпига с минарета, где также услышали призыв к азану, как в старые времена.

Прочитали дуа за тех, кто помогает в богоугодном деле, и сделали от себя пожертвование для помощи в строительстве «дома Аллагьа».

Камиль Мирзоев