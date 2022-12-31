Общество

Руководитель минцифры Дагестана исполнил желание Али Чамсединова

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В преддверии Нового года заветное желание 6-летнего Али Чамсединов из пос. Манаскент Карабудахкентского района исполнил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов в рамках ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний».

Али Чамсединов написал письмо Деду Морозу и передал его для «Ёлки желаний». Чудо случилось, в новогодние праздники исполнилась мечта шестилетнего мальчика – он стал обладателем электромобиля, о котором так давно мечтал.

Глава министерства цифрового развития республики лично навестил мальчика и вручил ему подарок. Без внимания не остались и другие члены семьи.

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