Руководитель Минтруда РД в рамках «Елки желаний» исполнил мечту Аиды из Избербаша

Накануне, министр труда и социального развития Республики Дагестан Абдурахман Махмудов исполнил мечту 7-летней Аиды Мухтаевой проживающей с родителями в Избербаше.

Для поддержания мышц ног в необходимом тонусе ребенку с особенностями развития систематически необходимо проходить курсы реабилитации. Постоянные поездки с ребенком в физкабинет отнимали немало сил и времени у родителей, которые воспитывают еще одного ребенка с ОВЗ.

Именно поэтому Аида в рамках акции «Елка желаний» попросила приобрести ей вибро-тренажер.

Абдурахман Махмудов побеседовал с семьей и вручил долгожданный подарок Аиде.

Родители девочки поблагодарили Абдурахмана Махмудова за подарок и оказанное внимание. По словам мамы, личный тренажер позволит, не только обеспечить дочь необходимым курсом реабилитации не отлучаясь из дома, но и в разы сэкономит время.

Абдурахман Махмудов пожелал детям здоровья, успехов в учебе и всего самого доброго.