Руководитель Минтруда РД рассмотрел вопросы граждан в общественной приемной Единой России

Накануне, Министр труда и социального развития Республики Дагестан Абдурахман Махмудов провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия».

Одним из первых к главе ведомства обратился житель поселка Ленинкент, участник Афганских событий, Омарасхаб Магомедов. Он попросил оказать содействие в решении его вопроса связанного с улучшением жилищных условий. По словам заявителя, его заявление о постановке в очередь пропало вследствие пожара в здании администрации муниципального образования.

Выслушав Магомедова, Абдурахман Махмудов порекомендовал обратиться в суд для восстановления в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Зайнаб Салавутдинова из Буйнакска работает дворником в Буйнакской туберкулезной больнице. Женщина полгода находится на больничном по уходу за супругом, находящимся в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Зайнаб попросила министра помочь ей в вопросе сохранения рабочего места и подбора для нее гибкого графика работы.

Абдурахман Махмудов связался с главврачом больницы, после чего Зайнаб Салавутдиновна была приглашена на личный прием для решения своего вопроса.

С просьбой об оказании материальной помощи для восстановления дома после пожара к Абдурахману Махмудову обратилась жительница Буйнакского района Заира Магомедова.

Глава ведомства поручил направить письма в адрес Главы МО «Буйнакского района» и благотворительные фонды «Инсан» и «Чистое сердце» с просьбой рассмотреть возможность оказания материальной помощи для восстановления домовладения заявительницы. Также комплексному центру социального обслуживания населения в МО «Буйнакский район» поручено направить комиссию с целью обследования материально – бытовых условий проживания семьи и постановки ее на учет в качестве малоимущей. По возвращению в район, женщине оказана помощь в виде продуктового набора.

Ирина Гусейнова из Дербентского района, попросила министра дать разъяснение об имеющихся льготах, предусмотренных для многодетных семей.

Абдурахман Махмудов проконсультировал заявительницу и поручил работникам соцзащиты Дербентского района посетить семью и оказать помощь в оформлении соответствующих документов на выплаты в пределах их компетенций.

Также с вопросами по трудоустройству и улучшению жилищных условий к главе ведомства обратились Зугайрат Махаева и Муслимат Махмудова.

Отметим, что «Единая Россия» ежегодно проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. С различными вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.