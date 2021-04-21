Общество

Руководитель Минтруда Дагестана прокомментировала Послание Президента РФ

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Изумруд Мугутдинова подчеркнула социальную направленность ежегодного Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, отметив, что программы Президента направлены на решение проблем незащищённых категорий граждан: детей, семей с детьми. По словам руководителя Минтруда Дагестана, эти меры значимы для улучшения уровня жизни граждан, живущих на грани бедности и помогают находящимся в затруднительном материальном положении.

Наряду с программами предыдущих лет, Президент страны определил ежемесячные социальные выплаты детям из неполных семей в размере около 5600 рублей и 10000 рублей — семьям, где ребёнок идёт в школу.

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