Руководитель Минстроя Дагестана Артур Сулейманов подвел промежуточные итоги работы в сфере водоснабжения и водоотведения Каспийска новосозданным Единым оператором

Собираемость платежей за 4 месяца по Единому Оператору составила 80,2%;

Заменено 4,24 км водопроводных сетей;

Повысилось качество водоснабжения потребителей города Каспийск за счет работ по наладке гидравлического режима водопроводной сети на первом подъеме водозабора;

Выявлено 98 бездоговорных потребителей, в том числе 24 юридических лица и 74 физических.

Увеличена абонентская база на 2630 лицевых счетов за счет выявления недобросовестных управляющих организаций, накапливающих текущие долги по оплате за воду. Договора с такими компания расторгнуты.

Добавим, что с 1 декабря Единый оператор также приступил к эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Избербаш.