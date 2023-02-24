Руководитель Минсельхозпрода РД Мухтарбий Аджеков в Ногайском районе посетил семьи погибших участников СВО

Накануне, в День защитника Отечества министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Мухтарбий Аджеков побывал Ногайском районе. Руководителя ведомства сопровождали глава муниципалитета Джамалутдин Эсиргепов, председатель Совета женщин района Ася Манкаева и заслуженный работник культуры РФ Нарбике Муталлапова.

Делегация во главе с руководителем ведомства посетила семьи погибших участников СВО в селах Боранчи, Шумлелик и Терекли — Мектеб.

Мухтарбий Аджеков оказал семьям погибших помощь в виде продуктовых наборов и мяса. Он поинтересовался у семей,нуждаются ли они в чем-нибудь,какая поддержка нужна. Министру родители погибших выразили благодарность за за оказанное внимание и сообщили,что администрация района вовремя реагирует на их обращения.

В ходе поездки министр осмотрел строительство новой школы в селе Шумлелик.

Источник: Голос степи