Руководитель министерства молодежи Дагестана высказался по поводу частичной мобилизации

«Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам озвучил, что в стране объявляется частичная мобилизация, которой подлежат граждане с боевым опытом, прошедшие службу в рядах Вооружённых Сил РФ и имеющие определённые военно-учетные специальности.

Мобилизация не коснётся студентов, учащихся вузов и солдат-срочников.

Сегодня мобилизационный ресурс страны составляет почти 25 млн человек, а частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.

Перед нами стоит одна цель — это объединить усилия и в очередной раз продемонстрировать всему миру сплоченность и мужество российского народа. Наши деды победили фашизм в 1945, а наш долг, ощущая свою неразрывную связь с историей и судьбой России, показать готовность каждого гражданина внести свой вклад в укрепление своей Родины!», — написал у себя на странице в телеграм-канале Камил Саидов.