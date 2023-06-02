Руководитель Минимущества РД поздравил с праздником воспитанников реабилитационного центра города Дербент

В Международный день защиты детей Заур Эминов посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дербент, где сегодня было организовано праздничное мероприятие.

«Сегодняшний праздник — это повод нам, старшим, ещё раз задуматься о том, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить защиту прав и интересов подрастающего поколения, для того, чтобы окружить их заботой, любовью, теплотой», — обратился к присутствующим вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов.

«Хочу пожелать деткам счастья, благополучия, хорошего настроения, исполнения желаний, а нам, взрослым, душевного спокойствия за наших деток», — сказал он.

После завершения праздничного концерта воспитанникам центра вручили подарки.