Руководитель Минимущества Дагестана поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ Галину Рейзову

Накануне великого праздника вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов побывал в гостях у участницы ВОВ Галины Савичны Рейзовой.

От имени Главы Дагестана и от себя лично Заур Эминов выразил ветерану благодарность и глубокое уважение за ратные подвиги и трудовые заслуги, а также поздравил с приближающейся 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии также приняли участие депутат Народного Собрания РД Сагид Сагидов и заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова.

Рейзова Галина Савична родилась 1 декабря 1923 года в ст.Калниболотское Краснодарского края. В период войны принимала участие в боях под Крымом и Краснодаром, а также в операции Курская дуга.

После окончания войны продолжила обучение в Ростовском педагогическом институте. Затем переехала в город Махачкалу, где проработала в детском доме и до достижения пенсионного возраста работала учительницей начальных классов в средней школе № 9.