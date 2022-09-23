Общество

Руководитель Комитета по лесному хозяйству Вагаб Абдулхамидов принимает участие в первом международном форуме «Леса России»

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Форум проходит в эти дни в Красноярске. Красноярский край – один из регионов-лидеров в стране по площади лесного фонда, объёмам лесовосстановления и лесозаготовок. Обсудить состояние лесных фондов Евразии и поделиться опытом в лесной промышленности и охране природы собрались представители Индии, Армении, Казахстана, Белоруссии и нашей страны.

Параллельно с форумом проходит выставка «Эксподрев», где предприниматели демонстрируют всё: от промышленных пил, до саженцев, которые занимают место на вырубках и гарях.

Также в рамках форума проходит VII Чемпионат России среди вальщиков леса 2022 года который отберёт самого опытного и профессионального лесоруба России.

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