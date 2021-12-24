Руководитель Карабудахкентского района прокомментировал пресс-конференцию Президента РФ

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев прокомментировал итоговую пресс-конференцию Президента России Владимира Путина: «Сегодня Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов, а также подвел итоги уходящего 2021 года. Ни для кого не стало сюрпризом, что первым был поднят вопрос распространения коронавируса и вакцинации населения. Путин подчеркнул, что сейчас коллективный иммунитет против коронавируса составляет около 60%. Но этого недостаточно для преодоления этой болезни. Мы тоже в течение года во всех мероприятиях при встрече с коллективами призываем население района пройти вакцинацию. На сегодняшний день у нас привито около 18 тысяч жителей, а должно быть больше 43 тысяч. Мы же не зря призываем получить вакцину. Только вакцина является инструментом защиты против коронавируса. Глава государства также затронул тему экономики и обеспечения россиян зерном. Рост ВВП составит 4,5%, а зерно собрано более 123 млн тонн. Это вполне достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, подчеркнул В. Путин. Добавлю, что в 2021 году в нашем районе собрано 31500 тонн колосовых зерновых культур. Инфляция по итогам года, по словам главы государства, составит 8%. Это, конечно, выше прогнозируемой величины. Для поддержания покупательной способности пенсионеров и многодетных семей в августе им были выплачены по 10 тысяч рублей. Также семьи, где воспитываются дети от 3 до 7 лет, и неполные семьи, где воспитываются дети от 8 до 17 лет, получают от государства ежемесячные социальные выплаты. Это все инициативы Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия», которая выбрала путь социального развития российского народа. Для лидера страны Владимира Путина в приоритете всегда вопросы демографии и создания рабочих мест. Он не скрыл тот факт, что продолжительность жизни россиян за коронавирусный год снизилась на 1,5 года. Также из-за демографических проблем в стране не хватает рабочих рук, констатировал президент. Глава государства заявил, что реальные доходы россиян выросли на 4 процента, а в 2020 году наблюдался их спад на 2,8 процента. Это все говорит о том, что пенсии, социальные выплаты и зарплаты в течение года повышались. Владимир Путин уделяет огромное внимание безопасности как внешней, так и внутренней. Говоря о внутренней безопасности, он отметил, что социальные сети порой распространяют не только фейковую, но и деструктивную информацию, которая пагубно влияет даже на детей. Поэтому родители и взрослые обязаны контролировать своих детей в социальных сетях и мессенджерах, чтобы они не черпали оттуда негативную информацию. Отвечая на вопрос об использовании интернета в повседневной жизни, Владимир Путин подчеркнул, что виртуальная жизнь не должна подменить реальную. Ибо это пагубно влияет на развитие человека. Человек – социальное существо, поэтому должно быть живое общение, люди должны посещать массовые мероприятия, театры, кино. Как говорит В. Путин, должна быть «золотая середина» в этом вопросе. Безусловно, в ходе пресс-конференции Президент России Владимир Путин дал ответы об отношениях с США, Китаем, Евросоюзом, НАТО и другими международными организациями, касающимися безопасности, санкций, поставок газа и другие вопросы. Наш лидер Владимир Владимирович Путин в ходе пресс-конференции выделил три направления роста национальной экономики: сбережение народа, развитие инфраструктуры и рост производительности труда. Если власти всех уровней, включая депутатов, сообща будут решать эти задачи, уверен, что мы построим счастливую жизнь», – сказал Амиралиев.

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