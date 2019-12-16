Руководитель Исторического парка Тимур Велиханов высказался по поводу выделения гранта Дагестану

Дагестан получит грант за эффективную работу властей в размере одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Владимир Васильев сообщил о том, что задачи, которые планируются решить на эти средства, будут определены методом публичного обсуждения.

Тимур Велиханов, руководитель Исторического парка столицы республики, сказал, что инициатива публичного обсуждения — показатель открытости власти и ее готовности к диалогу. Он отметил, что диалог населения и власти принесет пользу нашей республике.

На данный момент региональный проект «Мой Дагестан» позволил значительно улучшить территории массового скопления людей, учреждения образования, дорожную систему. По мнению Велиханова, это период расцвета нашей республики.