Руководитель Хасавюртовского района прокомментировал новый законопроект

Глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов прокомментировал законопроект, внесенный в Государственную Думу РФ о развитии местного самоуправления.

«В Государственную Думу внесли на рассмотрение законопроект о развитии местного самоуправления. Он направлен на формирование сильного института публичной власти в стране. Законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций и уточняет сферы ответственности органов местного самоуправления перед жителями.

Законопроект позволит исключить дублирование функций внутри муниципалитетов, устранить разногласия с распределением полномочий между регионами и муниципалитетами. При решении проблемы разные органы власти не смогут перекладывать друг на друга ответственность.

Согласно проекту, управление будет осуществляться по округам – «укрупнится». Четко прописана ответственность региональной и муниципальных властей. При этом сами главы муниципалитетов будут нести гораздо больше ответственности. Законопроект – логичное и системное развитие вертикали власти в стране.

В результате у жителей сложится чёткое понимание, какие вопросы решаются на уровне региональной и местной власти, и куда следует обращаться за решением жизненно важных проблем. Работа органов местного самоуправления выйдет на новый уровень — станет ближе к жителям и получит возможность более эффективно и оперативно решать стоящие перед ней задачи», – отметил Джамбулат Салавов.