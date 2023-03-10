Руководитель Гунибского района провел оперативное совещание по ситуации с лесным пожаром

Отметим, что на днях на лесной территории, близлежащей к сельскому поселению Салта Гунибского района на границе с Левашинским районом утром началось возгорание леса.

Заметив дым, администрация села обратилась за помощью к волонтерам в тушении лесного пожара. В результате принятых мер салтынским волонтерам удалось приостановить переход возгорания на территорию села. Сам пожар по сторону Левашинского района не ликвидирован до сих пор. Тушение пожара осложняется тем, что огонь находится в горах, куда пожарным машинам не забраться.

И.о главы муниципалитета Расул Гусейнов провел экстренное совещание по ситуации с лесным пожаром и принятию мер по его локализации, а также мерах по обеспечению пожарной безопасности на землях лесного фонда на территории муниципалитета.

Отмечено на данное время на территории лесного возгорания работу по локализации пожара ведут лесопожарная охрана в Гунибском районе, работники ГАУ РД «Дагестанский Лесопожарный Центр» и 16 человек антипожарной службы ФПС МЧС России по РД, а также местное население.

Участники совещания отметили, что основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем в лесу, пал сухой травы на сопредельных с лесом территориях. В связи с чем поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения района с выездом на места и с привлечением участковых полиции, имамов сел.