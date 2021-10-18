Политика

Руководитель Гумбетовского района Галип Галипов прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Дагестана

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«Сердечно поздравляю Сергея Алимовича Меликова с избранием на высокую должность Главы Республики Дагестан. За год работы в республике в качестве врио Главы РД Сергей Алимович Меликов завоевал доверие дагестанцев. Сергей Алимович Меликов практикует формат поездок в районы и города Дагестана, сам встречается с людьми, вникает в их проблемы, поручает решить самые актуальные вопросы региона. Руководитель республики поднял застарелые проблемы Дагестана на федеральный уровень, и федеральный центр оказывает Стране гор беспрецедентную помощь.

Сергей Алимович Меликов имеет высокий кредит доверия от Президента России Владимира Владимировича Путина и народа Дагестана. Желаю ему успешной реализации всех проектов во имя развития и процветания Республики Дагестан», – говорится в поздравлении  главы муниципалитета Галипа Галипова.

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