Руководитель ДРО «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов прокомментировал события в Украине. «Мы все знаем и понимаем, что послужило причиной для принятия руководством нашей страны решения о начале специальной военной операции на территории Украины. Мы понимаем, что основная ее цель – демилитаризация этого государства и борьба с нацизмом, поднявшим там свою подлую голову. Скоро в России, да и по всему миру будет отмечаться 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мы, конечно же, помним и никогда не забудем те суровые, тяжелейшие годы, помним, какой ценой досталась та победа нашему многонациональному народу. Помним, что освобождены от фашизма были все страны Европы, включая и Украину, входившую в те годы в СССР. Нам бесконечно дорога наша великая Родина. Ее свободу отстояли наши деды и прадеды, и Россия никогда и никому не позволит посягнуть на эту свободу. Родина, которую оставили нам отцы для нас священна!» — отмечает Гусейханов.

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