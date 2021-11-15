Руководитель Дербента встретился с журналистами федеральных СМИ в рамках пресс-тура по Северному Кавказу

Участниками пресс-тура стали журналисты МИА «Россия сегодня», «Интерфакс», «Российская газета», «Лента», «Мир 24», «Вокруг света», «Вояж», «ОК!», «Русский пионер» и GisMeteo. Пресс-тур организован Минэком РФ совместно с ТАСС. Мероприятие проходит ежегодно с 2018 года.

В неформальной обстановке Рустамбек Пирмагомедов ответил на вопросы, в основном касающиеся туристического развития города.

Мэр Дербента рассказал о том, что перед властями стоят колоссальные задачи. И они уже реализуются. В начале этого года был завершен первый этап проекта «Туристическая миля», который соединяет цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Также планируется возведение самого большого в России плоскостного фонтана, реализация канатной дороги и создание духовного центра, где центральное место займут мечеть, церковь и синагога, а вокруг них будет расположен городской сквер.

Журналистов интересовали вопросы касательно безопасности, развития гостиничного бизнеса и туризма в зимний период.

Участники пресс-тура поделились своими впечатлениями о Дербенте.

«Дербент — прекрасный и аутентичный. Все работы, что проводятся в рамках реконструкции города — это прекрасно. Но даже то, что мы видим сейчас, само по себе представляет огромную ценность. У меня, как у туриста, город вызывает восторг. Я понимаю, что хочу сюда вновь вернуться», — сказала редактор журнала Русский Пионер Надежда Супрун.

Представитель портала Мир 24 Александра Македонская отметила, что по сравнению со многими городами России и СНГ, действительно, за достаточно короткий период для города с огромным прошлым происходят глобальные преобразования в сфере туризма и исторического наследия.