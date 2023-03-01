Руководитель Дербента прокомментировал выступление главы кабмина с отчетом перед парламентом РД

Мэр города Дербента Рустамбек Пирмагомедов прокомментировал выступление с отчетом правительства перед НС РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с отчётом о результатах работы Правительства Дагестана за 2022 год.

Благодаря слаженным, профессиональным действиям кабинета министров, наблюдается рост во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Мы на примере Дербента можем сказать о большой совместной работе, проведенной с республиканским правительством, как по реализации госпрограммы «Комплексное территориальное развитие Дербента», так и по другим направлениям.

Есть много проблемных вопросов, которые еще предстоит решить. О них также было открыто сказано Абдулмуслимом Мухудиновичем.

Хочу пожелать Правительству успехов в решении всех поставленных задач», — написал на личной телеграм-странице градоначальник.