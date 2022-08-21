Руководитель Дахадаевского района обьявил 22 августа траур по погибшим в ДТП жителям муниципалитета

Понедельник, 22 августа, в Дахадаевском районе станет особым днем. И.о главы муниципалитета Артур Гамзатов объявил на эту дату траур по погибшим в ДТП в Ногайском районе.

В этот день в муниципалитете будут отменены все мероприятия развлекательного характера. Также, запланированные на 22 августа Сессия собрания депутатов и еженедельное аппаратное совещание в администрации переносятся на среду, 24 августа.

«Сегодня, приблизительно в 2ч. 30мин на 30 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Минводы» в Ногайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 8 человек погибли 5 госпитализированы.

Все жертвы этой ужасной аварии жители села Уркарах, и мы все скорбим вместе с вами. Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас, для жителей Дахадаевского района. От имени жителей района выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и объявляю 22 августа днём траура», — сообщает на своём телеграмм канале и. о главы района Артур Гамзатов.