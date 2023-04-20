Руководитель Дагпредпринимательства Гусейн Гусейнов прокомментировал Послание Главы Дагестана

«Сегодняшнее послание определило основные задачи перед республиканскими органами власти. Была дана оценка экономической ситуации в республике и определен вектор дальнейшего развития в этой сфере.

Сергей Алимович отметил необходимость развития бизнеса и привлечения инвестиций, а также проинформировал о принципах построения отношений между бизнесом и государством.

Также были затронуты льготы, которые доступны для малого и среднего бизнеса, и раскрыл в целом инвестиционную политику.

Уверен, что благодаря решительным действиям государственных органов и бизнес-сообщества Дагестана мы сможем добиться успехов в развитии экономики и повышении уровня жизни своих жителей», — отметил Гусейн Гусейнов.