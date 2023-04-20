Руководитель Дагнаследия Махач Мусаев прокомментировал Послание Главы Дагестана Сергея Меликова НС РД

«В своем Послании Глава Республики представил подробный анализ ситуации в республике, были обозначены ключевые проблемы Дагестана и обозначены пути их решения. В речи прозвучали конкретные поручения Правительству Дагестана, региональным управлениям федеральных органов исполнительной власти, а также местным органам. Отдельно Сергей Алимович выделил дагестанскую общественность.

Послание заслушано, но оно будет еще перечитано руководителями, внимательно проанализировано, а все посылы восприняты как руководство к действию.

Вопросы охраны памятников не нашли отражения в Послании. Конечно, в рамках двухчасовой речи невозможно затронуть все вопросы. При этом, следует отметить, что мы имеем конкретные поручения Сергея Алимовича, и ценим то внимание, которое уделяет Глава нашим вопросам, историко-культурному достоянию.

Глава республики также подчеркнул важность работы в Национальной системе пространственных данных, которая включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. А так как одним из важнейших направлений работы нашего ведомства является внесение сведений об объектах культурного наследия в ЕГРН, мы и в дальнейшем будем активно работать в этом направлении», — сказал руководитель ведомства.