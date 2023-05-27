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Руководитель дагестанского отделения РСПП Патимат Гамидова прокомментировала итоги заседания Федерального совета РСПП в Москве

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«Развитие механизма стимулирования закупок у субъектов МСП позволит усилить связи между членами предпринимательского сообщества и послужит инструментом для развития экономики в целом», — отметила она.

Встреча проходила под руководством президента РСПП Александра Шохина. Участие в ней приняли замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев, заместитель гендиректора по экономике и финансам ПАО «Россети» Алексей Полинов, замначальника Управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов и члены Федерального совета — руководители ряда региональных отделений РСПП.

Обсуждались вопросы влияния роста тарифной нагрузки на развитие компаний в условиях новых вызовов, стимулирования увеличения закупок частного крупного бизнеса у субъектов МСП и сокращения санитарных охранных зон источников водоснабжения.

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